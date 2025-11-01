Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 10:33

Россиянин спровоцировал аномальный рост акций

«РБК»: россиянин увеличил акции Beyond Meat на 1000% постом в соцсетях

Beyond Meat Beyond Meat Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акции производителя мяса на растительной основе Beyond Meat показали впечатляющий рост с 20 по 22 октября благодаря серии публикаций россиянина Дмитрия Семенихина, известного под ником Capybara Stocks на американском форуме Reddit, передает РБК. За три дня их стоимость увеличилась более чем на 1000%, поднявшись с $0,6456 (50 рублей) до $7,69 (600 рублей).

Однако 23 октября первоначальный импульс начал ослабевать, и в последующие дни весь рост, наблюдавшийся во время бурного ралли, был почти полностью утрачен. К концу рабочей недели, в пятницу, 31 октября, акции компании Beyond Meat на бирже NASDAQ упали более чем на 6%, достигнув отметки в $1,55 (125 рублей) за акцию по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

Ранее российский фондовый рынок продемонстрировал значительный рост после новостей о планируемом телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В ходе торгов индекс МосБиржи увеличился на 2,21% и достиг отметки 2601,54 пункта. Индекс РТС также вырос на 1,93%, достигнув 1039,51 пункта. К 17:26 по московскому времени индекс МосБиржи снизился до 2594,41 пункта (+1,93%), а индекс РТС составил 1036,66 пункта (+1,93%).

