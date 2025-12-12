Россиянам раскрыли, когда ждать пика цен на продукты Экономист Холод: после 20 декабря цены на продукты достигнут своего пика

После 20 декабря в России ожидается увеличение стоимости основных продуктов, которые традиционно используются для приготовления новогоднего стола, сообщил доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Это связано с повышенным сезонным спросом, передает «Общественная Служба Новостей».

Новый год — пожалуй, самый главный в году повод для того, чтобы цены выросли, — пояснил он. — Все категории населения, и богатые, и бедные, так или иначе его отмечают с традиционными блюдами: кто-то с курицей, кто-то с уткой или гусем, кто-то вообще с поросенком или с осетриной. А это, соответственно, создает дополнительный спрос, — отметил эксперт.

Эксперт прогнозирует, что цены вырастут на все виды продуктов питания. Однако особенно заметно это будет в сегменте товаров для особых случаев, таких как ингредиенты для салатов, икра и шампанское. В прошлом году подорожание по этим позициям составило 10–15%.

Ранее сообщалось, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России выросла на 12%. При этом красная икра и мандарины стали дешевле. Минимальная цена бутылки отечественного игристого вина осталась на уровне 2024 года. Некоторые продукты, например, куриные яйца и картофель, также показали снижение цен из-за роста производства, в то время как другие, такие как сельдь и сыры, подорожали из-за увеличения издержек производства.