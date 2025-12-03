Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:18

В Минфине раскрыли детали роста российской экономики

Силуанов: плановый рост экономики России составил менее 1% в 2025 году

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Экономический рост России в 2025 году составит менее 1%, заявил министр финансов Антон Силуанов на полях форума ВТБ «Россия зовет!». Он объяснил, что такие темпы заложены в план и не стали неожиданностью.

Президент [России Владимир Путин] сказал, что мы действительно ожидаем менее 1% экономического роста по текущему году, но это было планово, это ожидаемо. <...> [Власти] шли на то, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост, — сказал Силуанов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер экономики стал основным фактором успешной адаптации страны к санкционному давлению. Она подчеркнула, что ключевую роль в этом процессе сыграла гибкость бизнеса, в особенности малого и среднего.

До этого предприниматель Олеся Шевцова назвала IT-сектор одним из ключевых драйверов роста российской экономики. Она подчеркнула роль господдержки, включая налоговые льготы и субсидии. По ее мнению, дальнейшее развитие отрасли зависит от сохранения этой поддержки и темпов консолидации рынка. В то же время главным риском является возможное сокращение льгот и госзаказа.

Минфин
Россия
экономика
рост
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор члену банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
В Госдуме ответили, почему РФ и США сохранили детали переговоров в тайне
Названы признаки, по которым можно отличить легальный алкоголь от подделки
Бывшую главу дипслужбы ЕС освободили после задержания за мошенничество
В Дагестане сделали ужасающую находку на берегу моря
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.