В Минфине раскрыли детали роста российской экономики Силуанов: плановый рост экономики России составил менее 1% в 2025 году

Экономический рост России в 2025 году составит менее 1%, заявил министр финансов Антон Силуанов на полях форума ВТБ «Россия зовет!». Он объяснил, что такие темпы заложены в план и не стали неожиданностью.

Президент [России Владимир Путин] сказал, что мы действительно ожидаем менее 1% экономического роста по текущему году, но это было планово, это ожидаемо. <...> [Власти] шли на то, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост, — сказал Силуанов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер экономики стал основным фактором успешной адаптации страны к санкционному давлению. Она подчеркнула, что ключевую роль в этом процессе сыграла гибкость бизнеса, в особенности малого и среднего.

До этого предприниматель Олеся Шевцова назвала IT-сектор одним из ключевых драйверов роста российской экономики. Она подчеркнула роль господдержки, включая налоговые льготы и субсидии. По ее мнению, дальнейшее развитие отрасли зависит от сохранения этой поддержки и темпов консолидации рынка. В то же время главным риском является возможное сокращение льгот и госзаказа.