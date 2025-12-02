Глава ЦБ назвала главный фактор адаптации России к санкциям

Рыночная экономика стала основным фактором успешной адаптации России к санкционному давлению, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Она отметила, что гибкость, проявленная бизнесом, в первую очередь малым и средним, сыграла ключевую роль в этом процессе.

На мой взгляд, что было основным фактором, что экономика России действительно показала адаптацию к таким негативным внешним условиям, к такой волне санкций, к таким ограничениям? Конечно, рыночный характер экономики, — сказала глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявила, что неверно сводить все трудности предпринимателей исключительно к значению ключевой ставки. Она также подчеркнула значительную роль сохранения низкого уровня инфляции для деятельности бизнеса.

Кроме того, она сообщила о быстром восстановлении российской экономики после потрясений 2022 года. По мнению руководителя Центробанка РФ, подобная стремительная динамика стала возможной благодаря действующему режиму плавающего валютного курса.