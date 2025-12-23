Новый год-2026
23 декабря 2025 в 17:34

Киев запустил по России свыше 20 дронов за три часа

МО: за три часа над российскими регионами сбили 21 БПЛА

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В период с 14:00 до 17:00 мск 23 декабря силы ПВО перехватили над российскими регионами 21 беспилотник ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Большинство аппаратов сбили над Белгородской областью.

Уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области и один — над территорией Воронежской области, — говорится в сообщении.

В ночь на 23 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 29 дронов противника. Утром над Белгородской областью ликвидировано 14 украинских беспилотников, над Воронежской областью — один.

Тем временем появилась информация, что российские военные освободили Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской области. Успех операций обеспечили бойцы группировок войск «Восток» и «Север». По данным военного эксперта Андрея Марочко, после освобождения Прилипки российская армия заняла оба берега реки Северский Донец.

ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
происшествия
