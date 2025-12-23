«Очаговое сопротивление»: Кимаковский о судьбе ВСУ в Димитрове

В Димитрове в Донецкой Народной Республике сопротивление украинских бойцов ВСУ носит очаговый характер, а их группировка рассечена на отдельные части, рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Там сейчас обстановка такова, что идет очаговое сопротивление. Группировка противника в населенном пункте фактически разбита на части. Но так как там сидят элитные подразделения, не все сдаются, идет частичная сдача, а некоторые держатся до конца, — сказал Кимаковский.

Ранее в Министерстве РФ рассказали, что ВС РФ продолжают вести зачистку от ВСУ в городе Димитрове. Также российские бойцы работают на территории города Родинское.

До этого сообщалось, что из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским военным. Один из них сообщил, что специально открыл огонь, чтобы привлечь внимание российских бойцов и получить шанс сдаться. Он заявил о тяжелом положении окруженной группировки.