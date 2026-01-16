Украинский чиновник заработал $1,3 млн на бракованных очках для ВСУ Генпрокурор Украины: чиновника поймали на краже средств при закупках для ВСУ

Украинского чиновника подозревают в присвоении $1,3 млн (102 млн рублей) при закупке некачественных баллистических очков для ВСУ, сообщили в Telegram-канале офиса генпрокурора страны. По информации органов, инцидент произошел в 2024 году.

По версии следствия, чиновник благодаря служебному положению обеспечил участие подконтрольной компании в двух государственных тендерах. Речь шла о поставках 40 тыс.единиц бракованных баллистических очков.

В офисе уточнили, что фигурант дела предоставлял властям поддельную документацию. Продукцию несмотря на брак передали в воинские части, а госпредприятие-заказчик оплатило поставки. Известно, что сейчас чиновник находится за пределами Украины.

Ранее депутат Европейского парламента Фридрих Пюрнер сообщил, что заем для Украины в размере €90 млрд (8,2 трлн рублей) могут разворовать. Он также поинтересовался, кто может гарантировать, что средства не спровоцируют дальнейшее развитие коррупции в Киеве.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что направит Брюсселю петицию с подписями против выделения Украине €90 млрд. По его словам, многие страны ЕС не беспокоятся из-за тяжелого экономического положения сообщества и мнения простых граждан.