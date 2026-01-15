В стране ЕС соберут подписи под петицией против выделения Украине €90 млрд Орбан: Венгрия направит Брюсселю петицию против выделения Украине €90 млрд

Венгрия направит Брюсселю петицию с подписями против выделения Украине €90 млрд (8,2 трлн рублей), заявил в соцсети X премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, многие страны ЕС не беспокоятся из-за тяжелого экономического положения сообщества и мнения простых граждан.

Мы считаем, что решения о <…> нашем будущем должны приниматься при поддержке и участии нашего народа. Именно так мы разъясним нашу позицию Европе и всему миру, — написал Орбан.

Ранее премьер Венгрии резко осудил утвержденный Еврокомиссией план выделения кредитов Украине. Он отметил, что любое утверждение о том, что время якобы работает против России, игнорирует реальное военное, экономическое и географическое положение дел.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд (17,8 трлн рублей) с начала кризиса. В эту сумму включены €3,7 млрд (341,9 млрд рублей), полученные от реинвестирования замороженных российских активов. Также фон дер Ляйен отметила, что Киев получит от ЕС кредит в размере €90 млрд только в случае начала борьбы с коррупцией.