Канада оказалась на грани раскола из-за петиции об отделении штата Альберта

Законодательное собрание штата Альберта одобрило петицию от организации Alberta Prosperity Project об отделении от Канады, сообщает местное издание CBC. Теперь инициаторы могут начинать сбор подписей в поддержку референдума.
В Альберте объявили об одобрении петиции гражданской инициативы, направленной на вынесение на референдум вопроса о возможности отделения от Канады, — говорится в материале.
Теперь организации нужно в течение четырех месяцев собрать почти 178 тысяч подписей, предварительно назначив финансового директора. В соцсетях проекта это решение назвали «огромной победой». В случае, если власти Канады примут решение о референдуме, то голосование должно состояться не позднее 18 октября 2027 года — дня следующих всеобщих выборов в провинции.
В июле, когда схожие процессы обсуждались в США, политолог-американист Малек Дудаков заявлял NEWS.ru, что фрагментация Соединенных Штатов является маловероятной, так как глава Белого дома Дональд Трамп и его администрация не позволят штатам отделиться. Он напомнил, что во время президентства члена Демократической партии Джо Байдена республиканский Техас был охвачен сепаратистскими настроениями.