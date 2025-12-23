Канада оказалась на грани раскола из-за петиции об отделении штата Альберта CBC: заксобрание штата Альберта одобрило петицию об отделении от Канады

Законодательное собрание штата Альберта одобрило петицию от организации Alberta Prosperity Project об отделении от Канады, сообщает местное издание CBC. Теперь инициаторы могут начинать сбор подписей в поддержку референдума.

В Альберте объявили об одобрении петиции гражданской инициативы, направленной на вынесение на референдум вопроса о возможности отделения от Канады, — говорится в материале.

Теперь организации нужно в течение четырех месяцев собрать почти 178 тысяч подписей, предварительно назначив финансового директора. В соцсетях проекта это решение назвали «огромной победой». В случае, если власти Канады примут решение о референдуме, то голосование должно состояться не позднее 18 октября 2027 года — дня следующих всеобщих выборов в провинции.

В июле, когда схожие процессы обсуждались в США, политолог-американист Малек Дудаков заявлял NEWS.ru, что фрагментация Соединенных Штатов является маловероятной, так как глава Белого дома Дональд Трамп и его администрация не позволят штатам отделиться. Он напомнил, что во время президентства члена Демократической партии Джо Байдена республиканский Техас был охвачен сепаратистскими настроениями.