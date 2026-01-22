Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 19:11

В США зафиксировали массовое разочарование граждан в Трампе

ARG: рейтинг одобрения Трампа упал до минимальной отметки с начала 2025 года

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг минимального значения с начала его второго срока, передает РИА Новости. Согласно исследованию, лишь 35% американцев положительно оценивают его работу, в то время как 63% относятся к ней отрицательно.

Согласно исследованию, чистый рейтинг одобрения опустился до отметки в минус 28 процентных пунктов. Этот показатель является самым низким за все время, прошедшее после возвращения Трампа в Белый дом.

Что касается экономической политики действующего президента, то ее одобряют только 32% граждан. При этом почти две трети опрошенных (64%) выразили недовольство экономическим курсом администрации.

Среди тех, кто в целом поддерживает Трампа, лишь пятая часть (19%) считает, что через год экономика страны улучшится. Более половины (53%) этой группы ожидают, что экономическая ситуация, напротив, ухудшится.

Внутри политического спектра наблюдается резкий разрыв: среди республиканцев уровень одобрения составляет 75%, а среди сторонников Демократической партии — всего 1%. При этом 98% демократов негативно оценивают деятельность главы государства. Опрос был проведен в январе среди 1100 совершеннолетних жителей США.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 77,8% россиян. При этом 80,9% людей доверяют главе государства.

США
Дональд Трамп
рейтинги
американцы
одобрение
