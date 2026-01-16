Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 10:42

Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина

ВЦИОМ: 77,8% россиян одобряют деятельность Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 77,8% россиян, следует из опроса центра ВЦИОМ. При этом 80,9% людей доверяют главе государства.

Также, согласно опросу, о работе правительства положительно высказались 51,6% респондентов. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 63,4% россиян. Среди политических партий наибольшую поддержку имеет «Единая Россия» (34,1%), следом за ней идут ЛДПР (10,9%) и КПРФ (9,9%).

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что среди жителей России почти две трети готовы участвовать в проектах, направленных на адаптацию ветеранов специальной военной операции после боевых действий. При этом шесть из 10 респондентов верят в пользу и востребованность опыта ветеранов СВО в гражданских сферах.

До этого стало известно, что каждый 10-й опрошенный россиянин признался, что после новогодних праздников острее всего ощущает выгорание и усталость от текущей работы. Треть респондентов (29%) тем не менее считает январь месяцем для спокойного планирования и старта с новыми силами.

