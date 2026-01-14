Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 20:29

«Прячет голову в песок»: Орбан жестко высказался о кредиторах Украины

Орбан раскритиковал план Евросоюза по кредитованию Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко осудил утвержденный Еврокомиссией план выделения кредитов Украине. В социальной сети X он отметил, что любое утверждение о том, что время работает против России, игнорирует реальное военное, экономическое и географическое положение дел.

Любой, кто считает, что брюссельские кредиты, предоставленные Украине, позже могут быть погашены российскими репарациями, либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром, — сказал глава венгерского правительства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по экономике Валдис Домбровскис заявили, что Украина должна будет вернуть выделенные на 2026–2027 годы средства только при определенных условиях. По их словам, обязательства по кредиту могут быть погашены за счет «будущих репараций» от России или конфискованных российских активов.

Также она сообщила в Брюсселе, что Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд (17,8 трлн рублей) с начала кризиса. В эту сумму входят €3,7 млрд (341,9 млрд рублей), полученные от реинвестирования замороженных российских активов, а Брюссель планирует выделить Киеву еще €90 млрд (8,3 трлн рублей) в 2026–2027 годах.

