Приметы 17 января — Зосима Пчельник: как «забить» черта?

Что можно делать 17 января по народным приметам

17 января верующие вспоминают преподобного Зосиму, игумена Соловецкого. В народе этот день называли Пчельником. Святой Зосима считается покровителем пчеловодов, поэтому большинство обрядов дня было направлено на то, чтобы летом пчелы хорошо роились и принесли много меда. Также этот день считался временем окончания «страшных вечеров» перед Крещением, когда нечисть старалась напоследок напакостить людям.

Погодные приметы на Зосиму Пчельника, 17 января

По погоде 17 января судили не только о ближайших днях, но и о «доходности» пасеки летом.

Если на деревьях много инея — это предвещало, что летом пчелы принесут много меда.

Чистое небо и полнолуние на Зосиму — к сильному разливу рек весной.

Снег гнет ветки деревьев — к богатому урожаю и удачному году для пчеловодов.

Если стоит ясная и морозная погода — лето будет жарким и сухим.

Облака плывут низко — к скорому похолоданию.

Если на улице началась метель — она продлится еще несколько дней.

Приметы о животных и птицах 17 января, традиции и обряды с пчелами

Важной датой 17 января считали пчеловоды. Они читали заговоры и обходили омшаники, то есть места зимовки ульев, с иконой Зосимы и Савватия.

Обижать животных сегодня было строго запрещено. Любое грубое отношение к домашнему скоту или птице могло привести к тому, что в доме пропадет достаток, верили наши предки.

Приметы 17 января Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 17 января: святки и интересные обряды

На столе 17 января обязательно должен был быть мед или лакомства из него (пряники, соты). Это сулило здоровье всем домочадцам.

Существовал забавный святочный обряд: один из жителей деревни надевал вывернутый тулуп («черт»), а остальные символически «били» его и прогоняли из селения. Это означало очищение пространства от зимнего зла.

Святого Зосиму в молитвах просили не только об успехе в пчеловодстве, но и о защите от нечистой силы и болезней.

А еще в народе заканчивали гадания. Считалось, что 17 января — последний день, когда святочные гадания наиболее правдивы. После этого наступал строгий период подготовки к Крещению.

Если планировалось путешествие, 17 января считалось удачным днем для начала пути, но в карман советовали положить цветок чертополоха в качестве оберега.

Совет: умойтесь талой водой. В прошлом верили, что это очищает лицо от «печати зимы» и дарит красоту.

Что нельзя делать 17 января: никаких чертей!

Выходить из дома без оберега. Поскольку это был последний день «разгула» нечисти, люди старались не выходить в одиночку и носили при себе железные предметы или чеснок.

Ссориться и вступать в конфликты. Ссора в этот день могла «застрять» в доме на долгое время.

Упоминать черта вслух. Считалось, что если произнести это слово 17 января, нечисть может «приклеиться» к человеку и вредить ему до самой весны.

Выбрасывать остатки медовой еды. Крошки и остатки блюд с медом отдавали птицам, чтобы удача не покинула дом.

Быстрый слоеный пирог с капустой и яйцом: готовим по легчайшему рецепту.