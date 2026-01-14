Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 08:05

Быстрый слоеный пирог с капустой и яйцом — готов меньше чем за час

Быстрый слоеный пирог с капустой и яйцом Быстрый слоеный пирог с капустой и яйцом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда после праздников в холодильнике остались капуста, яйца и пачка теста, самое время готовить этот пирог. Он не требует редких ингредиентов, собирается без лишних движений и получается сытным, румяным и аккуратным. Подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола на скорую руку.

Возьмите 400 г слоеного теста и разморозьте его при комнатной температуре. Нашинкуйте 300 г белокочанной капусты тонко. Очистите луковицу и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду, влейте 2 ст. л. подсолнечного масла, выложите лук и пассеруйте 2 минуты. Добавьте капусту, посолите 0,5 ч. л. соли, поперчите по вкусу и готовьте 7–8 минут, пока капуста не станет мягкой. Снимите сковороду с огня и остудите начинку.

Сварите 3 яйца, охладите, очистите и нарежьте мелко. Закиньте их к капусте, попробуйте начинку на вкус. Если соли не хватает, добавьте.

Раскатайте пласт теста и отправьте его в форму, слепите бортики. Далее положите начинку. Закройте ее вторым листом теста, защипните края, сделайте несколько надрезов сверху. Смажьте пирог яйцом.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Выпекайте пирог 30–35 минут до румяной корочки. Достаньте форму, дайте пирогу постоять 10 минут и подавайте.

Праздничная закуска за 5 минут: рецепт быстрых рулетиков из ветчины.

Читайте также
Маковый пудинг-пирог для тех, кто хочет похудеть: завтрак и перекус на 140 ккал
Общество
Маковый пудинг-пирог для тех, кто хочет похудеть: завтрак и перекус на 140 ккал
Вместо омлета и яичницы готовлю сэндвич с яйцами на сковороде: сделаете за 10 минут
Общество
Вместо омлета и яичницы готовлю сэндвич с яйцами на сковороде: сделаете за 10 минут
Вкуснее колбасы: готовлю куриную пастрому. Сочная, ароматная, идеальная для ПП-завтраков и бутербродов
Общество
Вкуснее колбасы: готовлю куриную пастрому. Сочная, ароматная, идеальная для ПП-завтраков и бутербродов
Ем вечером и худею: ленивые сырники без муки и сахара — готовы за 10 минут
Семья и жизнь
Ем вечером и худею: ленивые сырники без муки и сахара — готовы за 10 минут
Салат «Деревенский» даст фору новомодным рецептам: вкуснятина с курицей, овощами и грибами
Общество
Салат «Деревенский» даст фору новомодным рецептам: вкуснятина с курицей, овощами и грибами
пироги
выпечка
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ разорвал легковушку под Белгородом с гражданскими внутри
Более 20 человек стали жертвами обрушения строительного крана в Таиланде
Захарова разоблачила тактику ЕС в охваченном протестами Иране
Стало известно, какой тип беспилотников атаковал Ростов-на-Дону
Вернувшиеся на Украину пленные бойцы ВСУ попадают в «карусель»
В Минобороны сообщили о новой схеме прикрытия штурмовых групп в зоне СВО
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Поработал на благо русских»: в США пристыдили Киев после удара «Орешника»
«Точки радости»: психолог рассказал, как правильно возвращаться на работу
Скончалась одна из первых активисток борьбы с расизмом
Депутат Госдумы раскрыл, что стало «яблоком раздора» между США и Европой
Сотрудник Ford назвал Трампа защитником педофилов и был отстранен от работы
Раскрыта основная проблема курсов экстремального вождения
В Турции сделали прогноз по ситуации с ценами на отдых для россиян
США обратились к Европе за разведданными по Ирану
Бастрыкин озвучил суровый приговор россиянину за поджог военного вертолета
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
Назван неожиданный кандидат на должность переговорщика по Украине от ЕС
Экс-главу Рязанской области обвинили в получении взяток на 272 млн рублей
Власти заявили о гибели мужчины после атаки БПЛА на Ростов
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.