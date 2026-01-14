Быстрый слоеный пирог с капустой и яйцом — готов меньше чем за час

Быстрый слоеный пирог с капустой и яйцом — готов меньше чем за час

Когда после праздников в холодильнике остались капуста, яйца и пачка теста, самое время готовить этот пирог. Он не требует редких ингредиентов, собирается без лишних движений и получается сытным, румяным и аккуратным. Подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола на скорую руку.

Возьмите 400 г слоеного теста и разморозьте его при комнатной температуре. Нашинкуйте 300 г белокочанной капусты тонко. Очистите луковицу и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду, влейте 2 ст. л. подсолнечного масла, выложите лук и пассеруйте 2 минуты. Добавьте капусту, посолите 0,5 ч. л. соли, поперчите по вкусу и готовьте 7–8 минут, пока капуста не станет мягкой. Снимите сковороду с огня и остудите начинку.

Сварите 3 яйца, охладите, очистите и нарежьте мелко. Закиньте их к капусте, попробуйте начинку на вкус. Если соли не хватает, добавьте.

Раскатайте пласт теста и отправьте его в форму, слепите бортики. Далее положите начинку. Закройте ее вторым листом теста, защипните края, сделайте несколько надрезов сверху. Смажьте пирог яйцом.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Выпекайте пирог 30–35 минут до румяной корочки. Достаньте форму, дайте пирогу постоять 10 минут и подавайте.

Праздничная закуска за 5 минут: рецепт быстрых рулетиков из ветчины.