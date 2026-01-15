Атака США на Венесуэлу
Четыре картошки и ложка муки: тонкие лепешки с сыром и зеленью. Хрустящие, ароматные — и готовы за 15 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти лепешки — настоящее спасение для быстрого, вкусного и бюджетного перекуса. Их главный секрет — минимализм: всего четыре картофелины и ложка муки создают основу, которая на сковороде превращается в тонкие, почти прозрачные хрустящие кружева. А начинка из плавящегося сыра и свежей зелени добавляет сочности и яркий аромат, делая каждую лепешку самодостаточным блюдом. От начала приготовления до подачи проходит буквально 15 минут, что делает этот рецепт идеальным для ужина после тяжелого дня.

Возьмите 4 средние картофелины, 1 ст. л. муки, 100 г твердого сыра, пучок укропа или зеленого лука, соль, черный перец и растительное масло. Картофель очистите и натрите на самой мелкой терке. Тщательно отожмите лишний сок через марлю. Добавьте к картофельной массе муку, соль и перец, перемешайте. Сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите. На разогретую сковороду с маслом выложите тонкий слой картофельной массы, разровняйте. Сразу посыпьте сыром и зеленью. Накройте крышкой и обжаривайте на среднем огне 4–5 минут. Аккуратно переверните и готовьте еще 2–3 минуты до хрустящей корочки. Подавайте лепешки горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
лепешки
картофель
драники
Мария Левицкая
М. Левицкая
