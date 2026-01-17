Над Севастополем нависла угроза воздушной атаки

В Севастополе ввели режим воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он призвал жителей проявить бдительность и следовать официальным инструкциям.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!, — сказано в публикации.

Ранее ВСУ дважды за ночь попытались атаковать Севастополь, заявил Развожаев. Он отметил, что средства ПВО сбили четыре беспилотника. Глава города добавил, что в результате атак повреждены два многоквартирных дома и машины. Никто из мирных жителей не пострадал.

До этого Минобороны сообщило, что за вечер 17 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Больше всего дронов было сбито в небе над Белгородской областью — 16 целей.

Кроме того, в российском военном ведомстве уточнили, что за сутки ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В Минобороны РФ пояснили, что удары были нанесены по ключевым объектам, которые обеспечивают боевые возможности украинских вооруженных сил.