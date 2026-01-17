Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 00:12

Над Севастополем нависла угроза воздушной атаки

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Севастополе ввели режим воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он призвал жителей проявить бдительность и следовать официальным инструкциям.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!, — сказано в публикации.

Ранее ВСУ дважды за ночь попытались атаковать Севастополь, заявил Развожаев. Он отметил, что средства ПВО сбили четыре беспилотника. Глава города добавил, что в результате атак повреждены два многоквартирных дома и машины. Никто из мирных жителей не пострадал.

До этого Минобороны сообщило, что за вечер 17 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Больше всего дронов было сбито в небе над Белгородской областью — 16 целей.

Кроме того, в российском военном ведомстве уточнили, что за сутки ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В Минобороны РФ пояснили, что удары были нанесены по ключевым объектам, которые обеспечивают боевые возможности украинских вооруженных сил.

Севастополь
сирены
Михаил Развожаев
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Севастополем нависла угроза воздушной атаки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 января 2026 года
Приметы 17 января — Зосима Пчельник: как «забить» черта?
Мировой рекорд, слухи о раке, тайные ухажеры: как живет Мастеркова
Юрист раскрыл, кого могут наказать за порезанную руку россиянки
Путин заявил о пользе боевых дронов в мирной жизни
«Я закричала»: россиянка о перерезанной коньком руке в Татарстане
Путин рассказал, когда власти и бизнес обсудят план внедрения языковых ИИ
В небе над российскими регионами отразили групповую атаку БПЛА
«Что-то сломалось»: Мясников рухнул с тренажера для прыжков
Мужчина нашел обручальное кольцо жены спустя 48 лет после потери
Россиянам рассказали, когда можно потребовать перерасчет за работу УК
В Татарстане мужчине ампутировали часть ноги после нападения собак
Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января
В Краснодаре суд оштрафовал учителя школы за оскорбление русских
Эксперт объяснил, чем мог быть яркий объект в небе над Пермским краем
Продюсер назвал размер штрафа за эротические фото в Большом театре
Звезда «Игры престолов» призналась, что ей неловко за первые сезоны сериала
В Польше приоткрыли завесу тайны над похищением Янтарной комнаты
В Роскомнадзоре высказались о новых ограничениях в отношении Telegram
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.