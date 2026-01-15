«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны

Минобороны Украины уличило во лжи бывшего главу офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, который обещал после увольнения отправиться на фронт, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Судя по ответу министерства на депутатский запрос, Ермак для прохождения военной службы ни в какой военкомат не обращался, подчеркнул парламентарий.

Железняк в рамках видео на своем YouTube-канале зачитал официальное письмо Минобороны касательно этой ситуации. В нем говорится, что Ермак «в какой-либо территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу во время мобилизации <...> не обращался».

Этот ответ подписан заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. <...> Никуда он (Ермак. — NEWS.ru) не обращался, нигде он не служит и, что-то мне кажется, служить не будет, — резюмировал Железняк.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Кулеба объяснил свои сложные отношения с Ермаком, сославшись на известный анекдот. Он пересказал историю о тонувшем праведнике, который, обращаясь к Богу за спасением, в итоге услышал в ответ: «Ну не нравишься ты мне».