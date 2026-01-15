Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 11:31

«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны

Депутат Рады Железняк: Ермак решил не уходить на фронт после увольнения

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Минобороны Украины уличило во лжи бывшего главу офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, который обещал после увольнения отправиться на фронт, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Судя по ответу министерства на депутатский запрос, Ермак для прохождения военной службы ни в какой военкомат не обращался, подчеркнул парламентарий.

Железняк в рамках видео на своем YouTube-канале зачитал официальное письмо Минобороны касательно этой ситуации. В нем говорится, что Ермак «в какой-либо территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу во время мобилизации <...> не обращался».

Этот ответ подписан заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. <...> Никуда он (Ермак. — NEWS.ru) не обращался, нигде он не служит и, что-то мне кажется, служить не будет, — резюмировал Железняк.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Кулеба объяснил свои сложные отношения с Ермаком, сославшись на известный анекдот. Он пересказал историю о тонувшем праведнике, который, обращаясь к Богу за спасением, в итоге услышал в ответ: «Ну не нравишься ты мне».

Андрей Ермак
Украина
армия
военкоматы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза Украине
В Иране раскрыли жуткую тактику протестующих
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков обратился к Киеву с одним предупреждением
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.