12 января 2026 в 11:43

«Ну не нравишься ты мне»: Кулеба описал отношения с Ермаком анекдотом

Кулеба рассказал анекдот про верующего и Бога, описывая свои отношения с Ермаком

Дмитрий Кулеба
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба описал свои отношения с экс-главой офиса президента Андреем Ермаком с помощью анекдота про верующего и Бога. В интервью изданию «Украинская правда» дипломат заявил, что их новогодняя встреча с главой Украины Владимиром Зеленским могла бы не состояться, если бы Ермак оставался на своей должности, поскольку тот «не любил» его.

Кулеба процитировал анекдот, в котором тонущий в море праведник обращается к Богу с просьбой спасти его, поскольку он никогда ни о чем не просил. Тем не менее герой оказывается на том свете и предстает перед Господом.

Он говорит: «Боже, я же всю жизнь посвятил тебе, почему ты меня в последний момент не спас? Я же один раз тебя о чем-то попросил!» Бог смотрит на него, вздыхает и говорит: «Ну не нравишься ты мне». <...> «Ну вот не нравился я ему», — заключил экс-министр.

Ранее Кулеба заявил, что у Украины нет самостоятельного пути развития. Дипломат подчеркнул, что государству либо придется вступить в Европейский союз, либо страна станет частью «русского мира».

