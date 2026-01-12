Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:19

«Цивилизационный выбор»: Кулеба признал несамостоятельность Украины

Кулеба: Украина не имеет собственного пути развития

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

У Украины нет самостоятельного пути развития, признал бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба. В интервью изданию «Украинская правда» он отметил, что государство либо вступит в Евросоюз, либо станет частью «русского мира».

На ближайшие десятилетия нам надо быть там (в ЕС. — NEWS.ru). ЕС — это реально такая вещь, как цивилизационный выбор. Нет отдельного украинского пути — это не работает. Мы или в русском мире, или в европейском мире. Все, ничего посередине, — сказал он.

Ранее доцент РАНХиГС Николай Гапоненко в докладе «Стратегический прогноз — Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026–2030 гг.» заявил, что вступление Украины в Евросоюз в обозримом будущем не представляется возможным. Он также указал, что страна находится в глубоком системном кризисе.

До этого американский экономический прогнозист Мартин Армстронг отметил, что мирные переговоры бесполезны, пока европейские лидеры рассматривают возможность отправки войск на Украину. По его словам, ЕС лишь прикрывается миротворческими намерениями.

Дмитрий Кулеба
Украина
Россия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
В Стамбуле из-за наркоскандала начали сносить пятизвездочный отель
На Западе признали, что Европа впала в зависимость от спутников США
ФСБ задержала участника экстремистской организации
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.