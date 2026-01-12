«Цивилизационный выбор»: Кулеба признал несамостоятельность Украины

У Украины нет самостоятельного пути развития, признал бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба. В интервью изданию «Украинская правда» он отметил, что государство либо вступит в Евросоюз, либо станет частью «русского мира».

На ближайшие десятилетия нам надо быть там (в ЕС. — NEWS.ru). ЕС — это реально такая вещь, как цивилизационный выбор. Нет отдельного украинского пути — это не работает. Мы или в русском мире, или в европейском мире. Все, ничего посередине, — сказал он.

Ранее доцент РАНХиГС Николай Гапоненко в докладе «Стратегический прогноз — Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026–2030 гг.» заявил, что вступление Украины в Евросоюз в обозримом будущем не представляется возможным. Он также указал, что страна находится в глубоком системном кризисе.

До этого американский экономический прогнозист Мартин Армстронг отметил, что мирные переговоры бесполезны, пока европейские лидеры рассматривают возможность отправки войск на Украину. По его словам, ЕС лишь прикрывается миротворческими намерениями.