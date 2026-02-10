Кириенко назвал анекдот про детей генерала устаревшим для России Замглавы АП Кириенко рассказал о ликвидации кумовства в системе власти

Современная система государственного управления в России окончательно отошла от принципов кумовства, характерных для прошлых десятилетий, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Выступая на пленарной сессии Международного конгресса государственного управления, он подчеркнул, что анекдот про генеральских детей морально устарел для российских реалий, передает корреспондент NEWS.ru.

Когда запускался по поручению президента первый конкурс «Лидеры России» в 2017 году, я помню, что все вспоминали грустный советский анекдот: «Может ли сын полковника стать генералом?» Ответ был: «Нет, не может, потому что у генерала есть свои дети». Это был антипод, если хотите, от которого двигалась вся система, — отметил политик.

Сегодня, как подчеркнул Кириенко, в стране выстроена вертикаль профессионального развития, включающая «Школу губернаторов», «Школу мэров» и различные конкурсы платформы «Россия — страна возможностей». Любой желающий может подать заявку и получить назначение на высокую должность, основываясь исключительно на своих компетенциях.

Кириенко также сослася на результатыц соцопросов, сголасно которым 92% опрошенных россиян считают, что искусственный интеллект не сможет заменить государственных служащих. Он отметил, что сопереживание — уникальная человеческая черта, которую ИИ не сможет воспроизвести