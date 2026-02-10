Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 11:22

Кириенко рассказал о важном качестве Путина

Кириенко: Путин очень точно чувствует запрос общества

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин очень тонко чувствует запрос общества, заявил первый замруководителя его администрации Сергей Кириенко на пленарной сессии «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, благодаря соответствующим решениям главы государства фиксируются фундаментальные изменения в культуре управления в РФ.

Поэтому изменения культуры управления, на мой взгляд, это безусловно решение президента России Владимира Владимировича Путина, который очень точно чувствует запрос общества, — отметил он.

Ранее Путин заявил, что необходимо последовательно отстаивать законные интересы России и создавать условия для поступательного развития. По словам главы государства, для этого следует задействовать все возможности.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что Путин и американский президент Дональд Трамп ведут работу над налаживанием диалога между двумя странами. Он отметил, что главы государств поставили задачу вернуть двусторонние отношения хотя бы к подобию нормальности.

