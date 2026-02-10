Путин призвал российских дипломатов надежно обеспечить нацбезопасность

Необходимо последовательно отстаивать законные интересы России и создавать условия для поступательного развития, заявил президент страны Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, для этого следует задействовать все возможности.

Необходимо последовательно и с максимальной отдачей задействовать все возможности и внешнеполитические инструменты для надежного обеспечения национальной безопасности России, отстаивания ее законных интересов и создания благоприятных условий для всестороннего поступательного развития страны, — отметил он.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что Москве и Вашингтону предстоит большая работа по преодолению токсичного наследия прошлого. По его словам, обе стороны не хотят, чтобы диалог превратился в монологи, как это было еще в недавнюю эпоху.

Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя восхищаться действиями американского президента Дональда Трампа, пока мир на Украине не установлен. По его словам, речь идет о строгом отношении хозяина Белого дома к Евросоюзу и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.