Посол раскрыл, что США и Россия будут делать с токсичным наследием прошлого Дарчиев: РФ и США предстоит работа по преодолению токсичного наследия прошлого

Москве и Вашингтону предстоит большая работа по преодолению токсичного наследия прошлого, заявил посол России в США Александр Дарчиев. По его словам, которые приводит ТАСС, обе стороны не хотят, чтобы диалог превратился в монологи, как это было еще в недавнюю эпоху.

Но предстоит опять-таки большая работа по преодолению, я выскажусь очень дипломатично, токсичного наследия прошлого. Оно есть, оно оказывает свое влияние, есть определенная инерция, но мы работаем, — отметил он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. В частности, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках международного права. По ее словам, ключевым моментом при обсуждении будущего этой автономной территории должны стать интересы ее граждан.