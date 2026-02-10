Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 07:37

Посол раскрыл, что США и Россия будут делать с токсичным наследием прошлого

Дарчиев: РФ и США предстоит работа по преодолению токсичного наследия прошлого

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Москве и Вашингтону предстоит большая работа по преодолению токсичного наследия прошлого, заявил посол России в США Александр Дарчиев. По его словам, которые приводит ТАСС, обе стороны не хотят, чтобы диалог превратился в монологи, как это было еще в недавнюю эпоху.

Но предстоит опять-таки большая работа по преодолению, я выскажусь очень дипломатично, токсичного наследия прошлого. Оно есть, оно оказывает свое влияние, есть определенная инерция, но мы работаем, — отметил он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. В частности, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках международного права. По ее словам, ключевым моментом при обсуждении будущего этой автономной территории должны стать интересы ее граждан.

США
Россия
прошлое
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России назвали обязательный пункт мирного договора по Украине
Карасин раскрыл залог успеха российских дипломатов
Пациентам гастроэнтерологии дали важный совет по питанию в Масленицу
Арестович разнес Зеленского за вранье о потерях ВСУ
Популярная сеть ресторанов зарегистрировала товарный знак в России
«Впереди еще большая дистанция»: Лавров оценил переговоры по Украине
Мирошник раскрыл количество жертв ударов ВСУ за неделю
Лавров призвал не очаровываться действиями Трампа без мира на Украине
Лавров указал на злоупотребление положением доллара со стороны США
Столичная налоговая прикрыла издательство иноагентов
Назван эффективный способ защиты регионов России от обстрелов HIMARS
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11%
В Китае рассказали, как рыбаки с Хоккайдо отвечают за антиросийские санкции
Вода в России подорожала в два раза: что будет дальше
В Анапе после землетрясения дома пошли трещинами
Легковушка провалилась под лед в Иркутской области
Названы витамины и минералы, усиливающие действие цинка
«Путь в никуда»: в Совфеде вступились за международное право
«Хороший контент»: фигуристка оценила шансы Гуменника в короткой программе
Врачи в Приморье спасли девочку, которую отец ударил ножом в сердце
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.