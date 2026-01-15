Захарова раскрыла, каким в МИД видят разрешение ситуации вокруг Гренландии Захарова: вопросы по Гренландии должны решаться с учетом интересов ее граждан

Все вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках международного права, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ключевым моментом при обсуждении будущего этой автономной территории должны стать интересы ее граждан.

Мы исходим из того, что любые разногласия вокруг этой автономной самоуправляемой территории должны решаться путем переговоров в соответствии с международным правом, с учетом интересов населения этой страны, этой самоуправляемой автономной территории, — сказала она.

Ранее первые военнослужащие из стран Европы были замечены на территории Гренландии. Они прибыли на остров на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости его присоединения к Соединенным Штатам.

До этого немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что европейские страны не обладают достаточной военной мощью, чтобы оказать реальное противодействие США в силовом захвате Гренландии. По его словам, инициатива ЕС по усилению присутствия в регионе носит скорее демонстративный и дипломатический характер.