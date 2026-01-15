Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 13:17

Первых военных из Европы заметили в Гренландии

Bild: первые военнослужащие из Европы прибыли в Гренландию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первые военнослужащие из стран Европы были замечены на территории Гренландии, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на репортеров. Они прибыли на остров на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости его присоединения к Соединенным Штатам.

Всего через семь часов после безрезультатного окончания переговоров по Гренландии в Вашингтоне ночью в Гренландию прибыли первые военные из Европы, — говорится в материале.

Уточняется, что в аэропорту столицы Гренландии Нуука сел датский военно-транспортный самолет Hercules. На его борту были как военнослужащие страны, так и представители Вооруженных сил Франции. Кроме того, еще один датский Hercules приземлился на аэродроме в Кангерлуссуаке. Оба судна летели с выключенными транспондерами.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что европейские страны не обладают достаточной военной мощью, чтобы оказать реальное противодействие США в силовом захвате Гренландии. По его словам, инициатива ЕС по усилению присутствия в регионе носит скорее демонстративный и дипломатический характер.

