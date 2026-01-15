Стало известно, спасет ли отправка войск из Европы в Гренландию от захвата

Стало известно, спасет ли отправка войск из Европы в Гренландию от захвата Политолог Рар: Европа не сможет противостоять США в захвате Гренландии силой

Европейские страны не обладают достаточной военной мощью, чтобы оказать реальное противодействие США в силовом захвате Гренландии, предположил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, текущая инициатива ЕС по усилению присутствия в регионе носит скорее демонстративный и дипломатический характер.

Затея европейцев по отправке войск в Гренландию понятна. Они не могут противодействовать США в захвате острова силой. Европейцы на словах согласились с Дональдом Трампом (президент США. — NEWS.ru), что из-за разного рода активности китайцев россиян в Арктике, НАТО стоило бы усилить свое военное присутствие в Гренландии. Европейцы надеются, что, послав пару своих отрядов для стражи на этот безлюдный остров, они сумеют отговорить Трампа от военного захвата, — пояснил Рар.

Ранее сообщалось, что Франция присоединится к европейской военной миссии в Гренландии. Как заявил представитель вооруженных сил республики, французские военнослужащие встанут на защиту территории. Это решение следует за аналогичными заявлениями Германии и Швеции.