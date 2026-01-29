Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 17:36

«Может ли слон нажить грыжу?»: Зюганов вспомнил анекдот, выступая в Госдуме

Зюганов рассказал анекдот про слона и грыжу, обсуждая задачи промышленности

Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал анекдот, обсуждая задачи российской легкой промышленности в Госдуме. В нем говорилось о слоне, который заработал себе грыжу, пытаясь поднять соответствующую отрасль. Трансляцию заседания вела пресс-служба Госдумы.

Мне неудобно рассказывать, но в свое время был анекдот. Армянскому радио задали вопрос: «Может ли слон нажить грыжу?» Тут же ответили: «Может. Если будет поднимать легкую промышленность и сельское хозяйство». Над этим надо работать и работать очень плотно, — поделился Зюганов.

Ранее лидер КПРФ во время заседания Госдумы заявлял, что американцы — это «главные наркоманы на планете». Он напомнил, что президент США Дональд Трамп начал операцию против венесуэльского лидера Николаса Мадуро якобы из-за того, что он распространял запрещенные вещества.

До этого Зюганов говорил, что принесет в Госдуму живого клопа. Так он решил проверить разработчиков костюмов для спецназа с антимоскитной сеткой, которая не позволяет насекомым проникнуть внутрь.

