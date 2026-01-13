Зюганов назвал американцев главными наркоманами на планете

Американцы — это «главные наркоманы на планете», заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время заседания Госдумы. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп начал операцию против венесуэльского лидера Николаса Мадуро якобы из-за того, что он распространял запрещенные вещества, трансляция выступления велась на сайте парламента.

Главные наркоманы на планете — это американцы, — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ обратил внимание на противоречивую политику Соединенных Штатов в отношении наркотрафика. Так, по его словам, в Вашингтоне выращивается больше всего в мире марихуаны.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усомнился в том, что во время задержания Мадуро США могли применить тайное звуковое оружие. При этом депутат не исключил, что в отношении охранников, которые пожаловались на острые симптомы недомогания во время американской операции, мог быть использован отравляющий газ.

До этого Мадуро впервые вышел на связь из тюремной камеры. В обращении, адресованном родственникам, он сообщил, что у него и его супруги Силии Флорес все хорошо, и назвал себя и жену бойцами.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.