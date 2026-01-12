В Госдуме разоблачили «секретное» оружие США для захвата Мадуро

Сообщения о том, что США в ходе операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро могли применить тайное звуковое оружие, больше похожи на выдумку, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, авторы этой теории пытаются героизировать американский спецназ, участвовавший в событиях в Каракасе.

Больше похоже на гиперболоид инженера Гарина — фантастическую выдумку, — чем на реальное звуковое оружие, которое могли бы применить американцы. Конечно, опыты в этой сфере ведутся, и некоторые из них весьма успешны. Но мне, по крайней мере, неизвестны образцы, которые могли бы стать серийными — и у нас, и в Соединенных Штатах Америки, — подчеркнул парламентарий.

При этом депутат не исключил, что в отношении охранников Мадуро, которые пожаловались на острые симптомы недомогания во время американской операции, мог быть использован отравляющий газ.

Кстати, спросить об этом можно и у самого Мадуро, он ведь, хоть и в тюрьме, вполне способен рассказать об обстоятельствах своего ареста, — добавил Журавлев.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны Мадуро написала, что американские военные применили к его телохранителям некое мощное неизвестное оружие. По словам источника, венесуэльские солдаты не знали, что делать, так как их и технику обезвредили.