Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 18:11

В Госдуме разоблачили «секретное» оружие США для захвата Мадуро

Депутат Журавлев назвал выдумкой неизвестное звуковое оружие США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (второй слева) Президент Венесуэлы Николас Мадуро (второй слева) Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сообщения о том, что США в ходе операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро могли применить тайное звуковое оружие, больше похожи на выдумку, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, авторы этой теории пытаются героизировать американский спецназ, участвовавший в событиях в Каракасе.

Больше похоже на гиперболоид инженера Гарина — фантастическую выдумку, — чем на реальное звуковое оружие, которое могли бы применить американцы. Конечно, опыты в этой сфере ведутся, и некоторые из них весьма успешны. Но мне, по крайней мере, неизвестны образцы, которые могли бы стать серийными — и у нас, и в Соединенных Штатах Америки, — подчеркнул парламентарий.

При этом депутат не исключил, что в отношении охранников Мадуро, которые пожаловались на острые симптомы недомогания во время американской операции, мог быть использован отравляющий газ.

Кстати, спросить об этом можно и у самого Мадуро, он ведь, хоть и в тюрьме, вполне способен рассказать об обстоятельствах своего ареста, — добавил Журавлев.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны Мадуро написала, что американские военные применили к его телохранителям некое мощное неизвестное оружие. По словам источника, венесуэльские солдаты не знали, что делать, так как их и технику обезвредили.

США
Венесуэла
Николас Мадуро
оружие
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Троих россиян с задержанного судна не выпустили из Финляндии
Громкий обмен ЦСКА и «Зенита» — кто выиграет от сделки года?
ChatGPT раскрыл, какие основные проблемы ждут Россию в 2026 году
На Западе выяснили, что Израиль по-прежнему разрушает сектор Газа
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.