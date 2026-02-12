Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 07:19

Госдума отвергла поручение о проверке оснований для замедления Telegram

Депутат Матвеев: Госдума не поддержала запрос КПРФ о замедлении Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Госдумы не одобрили протокольное поручение КПРФ по поводу ситуации с замедлением работы Telegram, сообщил депутат Михаил Матвеев в Telegram-канале. Он уточнил, что глава комитета по информполитике Сергей Боярский напомнил о нарушении Telegram российского законодательства. По его словам, мессенджер не удаляет запрещенный контент.

За проголосовали КПРФ и «СР», «Новые люди» — пять за, остальные не голосовали. ЛДПР не голосовала, «ЕР» против, — написал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что между российской властью и руководством Telegram идут переговоры. Он отметил, что целью диалога является выполнение мессенджером законодательства РФ без применения крайних мер.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов пояснил, что Telegram необходимо легализоваться на территории России, тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.

Telegram
мессенджеры
Госдума
КПРФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван первый в истории фигурист, взявший золото ОИ с разными партнершами
Два российских региона выбились в ТОП по средней зарплате
Белый дом анонсировал закрытое совещание Трампа с разведкой
Справедливость настигла обманывавших стариков мошенников
В Кремле оценили идею пригласить Трампа на парад Победы
Экс-госслужащие отвергли идею Грефа о реформе зарплат чиновников
В российской школе обрушился потолок
Мошенники в России взялись за старое
Российский город рискует угодить в ледяную ловушку из-за аварии
В Грузии заявили, что ЕС готов отправить танки «для демократии»
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке
Россиян предупредили о штрафах за любую надпись на стене лифта
Бегство украинцев и атака БПЛА на Мичуринск: новости СВО к утру 12 февраля
На левом берегу Киева произошел взрыв
В Европарламенте поставили точку в вопросе принятия Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 февраля: инфографика
В новом проекте конституции Казахстана определили статус русского языка
Над Россией сбили 106 украинских БПЛА за ночь
«Близки к финалу»: в США допустили освобождение Одессы армией России
Сборная Словакии разгромила финнов в первом матче хоккейного турнира
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.