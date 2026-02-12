Госдума отвергла поручение о проверке оснований для замедления Telegram Депутат Матвеев: Госдума не поддержала запрос КПРФ о замедлении Telegram

Депутаты Госдумы не одобрили протокольное поручение КПРФ по поводу ситуации с замедлением работы Telegram, сообщил депутат Михаил Матвеев в Telegram-канале. Он уточнил, что глава комитета по информполитике Сергей Боярский напомнил о нарушении Telegram российского законодательства. По его словам, мессенджер не удаляет запрещенный контент.

За проголосовали КПРФ и «СР», «Новые люди» — пять за, остальные не голосовали. ЛДПР не голосовала, «ЕР» против, — написал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что между российской властью и руководством Telegram идут переговоры. Он отметил, что целью диалога является выполнение мессенджером законодательства РФ без применения крайних мер.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов пояснил, что Telegram необходимо легализоваться на территории России, тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.