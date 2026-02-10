Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 14:09

«Компромиссы ищутся»: появились детали тайных переговоров Telegram c РКН

Депутат Матвейчев: между российской властью и Telegram идут переговоры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Между российской властью и руководством Telegram идут переговоры, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Он уточнил, что целью диалога является выполнение мессенджером законодательства РФ без применения крайних мер.

Никто не желает никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать. Но если Telegram не будет выполнять российские законы, ему будет не легко. Насколько я знаю, идет непростой переговорный процесс, и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будет найдено решение и компромисс, то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо, — высказался Матвейчев.

Ранее в источниках в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах сообщали, что российские власти намерены приступить к замедлению работы Telegram в стране. Меры по частичному ограничению Роскомнадзор планирует осуществить уже во вторник, 10 февраля.

