Женщина продала жилье инвалиду СВО и включила «схему Долиной»: подробности

В Вологодской области разгорелся очередной скандал по «схеме Долиной». Пенсионерка продала жилье ветерану СВО с инвалидностью и теперь настаивает на том, что находилась под влиянием мошенников. Насколько честной была сделка, каковы шансы у бойца вернуть квартиру, что по этому поводу сказал губернатор региона — в материале NEWS.ru.

Почему ветеран СВО из Вологды может остаться без жилья

24-летний житель Вологодской области Роман Воронин получил серьезные ранения на СВО, в результате молодой человек остался без руки и ноги, рассказал NEWS.ru руководитель местного отделения ООД «Гражданский комитет России» Сергей Городишенин. По его словам, парень попал в госпиталь, получил причитающиеся ему соцвыплаты и решил купить квартиру с подходящей для его нужд планировкой — теперь он передвигается на инвалидной коляске.

Пока Воронин находился на лечении, самостоятельно посмотреть варианты жилья он не мог, поэтому поручил это дело своей матери. Женщина остановила выбор на трехкомнатной квартире за 2,5 миллиона рублей. Ее собственницей была пенсионерка. После сделки продавец попросила две недели на то, чтобы съехать и сняться с регистрации. Однако вскоре она заявила, что находилась под влиянием мошенников и намерена через суд признать сделку недействительной.

Теперь Воронин опасается, что останется без жилья. Как рассказал Городишенин, о «схеме Долиной» боец ранее не слышал. В итоге парень записал видеообращение из госпиталя, где проходит лечение, в надежде, что публичная огласка поможет восстановить справедливость.

«Фактически я инвалид и могу остаться без жилищных условий и вообще без средств к существованию», — пожаловался Воронин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как власти региона отреагировали на ситуацию

Власти Вологодской области оперативно отреагировали на ситуацию и оказали ему юридическую поддержку. «С Романом уже связались специалисты Государственного юридического бюро для оказания помощи в его вопросах», — написали в соцсетях администрации региона.

В аппарате губернатора Вологодской области Георгия Филимонова также подтвердили NEWS.ru, что боец получил юридическую поддержку от региона. Однако раскрывать подробности дела отказались. «Мы можем сказать только, что юристы Госюрбюро занимаются защитой ветерана. Другие комментарии с нашей стороны давать некорректно, пока идет судебный процесс», — пояснили там.

Городишенин подтвердил NEWS.ru, что Воронину предоставили юриста для отстаивания его интересов в суде. Пенсионерка, продавшая квартиру, не отказывается от притязаний на квартиру и продолжает настаивать, что находилась под влиянием злоумышленников.

«Он же покупал без всякой задней мысли. Даже не предполагал, что может столкнуться с таким», — сказал Городишенин. Тем не менее, активист считает, что возможность добиться возвращения квартиры покупателю есть, и тот факт, что Роман — ветеран СВО, прибавляет шансов.

Каковы шансы у ветерана СВО добиться возвращения квартиры

Очередное заседание суда по делу Воронина прошло в пятницу, 16 января. Этот день совпал с днем рождения ветерана. Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что суд вернет бойцу приобретенное жилье.

«Думаю, что после решения Верховного суда по делу Долиной нездоровой схеме отъема жилья у добросовестных приобретателей пришел конец. Уверен, что суды будут вставать на сторону покупателей, в данном случае тоже», — заявил он.

Суд рассматривает жалобу на решения нижестоящих судов по иску о признании недействительной сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с NEWS.ru пообещал помочь бойцу СВО, но отметил, что дополнительных законов для борьбы с подобными сделками не требуется, так как судебная практика уже находится на стороне добросовестных покупателей.

«Как показали последние события, закон оказывается на стороне справедливости. То есть эти схемы признаются недействительными, и квартиры передаются добросовестным покупателям. В случае с бойцом СВО из Вологды схема должна работать аналогичным образом. Я готов, если есть необходимость, обратиться в прокуратуру для защиты прав нашего героя. Я уверен, что здесь справедливость тоже восторжествует», — высказался Новичков.

В общественном движении «Ветераны России» NEWS.ru заявили, что направили в Госдуму законодательные предложения по усилению защиты военнослужащих и их близких. Предлагается, в частности, ввести механизм внесения в реестр недвижимости «особого статуса» покупателя — участника СВО или члена его семьи, дополнить УК и КоАП отдельного квалифицирующего состава с усиленными санкциями за целенаправленное мошенничество в отношении военных и их семей. Кроме того, общественники направили официальные обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести тщательную проверку.

Читайте также:

«Мне ее не жалко». Новые претензии к Долиной: чего еще она может лишиться

Пять дней и ломают замки: как приставы будут выселять Долину, что ей грозит

Усольцевых найдут, Долину выселят: прогноз ChatGPT на 2026 год