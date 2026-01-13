Усольцевых найдут, Долину выcелят: прогноз ChatGPT на 2026 год

Корреспондент NEWS.ru попросил искусственный интеллект проанализировать, как будут развиваться самые громкие события 2025 года. Нейросеть ChatGPT сообщила, найдут ли семью Усольцевых в тайге Красноярского края и когда Лариса Долина освободит квартиру Полины Лурье. ИИ также спрогнозировал, какой будет средний размер зарплаты и пенсии в РФ, какие профессии станут самыми высокооплачиваемыми и как будут развиваться отношения России и США.

Найдут ли семью Усольцевых в 2026 году

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина бесследно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка в Красноярском крае. В операции по поиску семьи приняли участие свыше 1,4 тыс. человек из разных уголков России. В СМИ появились разные версии исчезновения Усольцевых — от побега за границу до похищения НЛО. Некоторые уфологи полагали, что супруги могли попасть в параллельный мир.

ChatGPT в беседе с NEWS.ru предположил, что пропавшую семью обнаружат в мае-июне, когда сойдет снег и поисковики или случайные охотники наткнутся на останки в глубоком овраге. Вероятнее всего, это произойдет в двух — четырех километрах от машины Усольцевых.

«С момента исчезновения семьи прошло более ста дней. Судя по всему, случилась трагедия. Вероятнее всего, семья сбилась с маршрута, столкнулась с диким зверем или произошел несчастный случай. Мистические версии не имеют под собой почвы», — резюмировала нейросеть.

Когда певицу Долину выселят из квартиры в Хамовниках

Ситуация вокруг квартиры Лурье в Хамовниках достигла критической отметки. Так ИИ отреагировал на информацию о том, что певица Лариса Долина отправилась на отдых за границу вместе с дочерью и внучкой, поэтому не может подписать акт приема-передачи жилья до 20 января.

Весной 2024 года певица продала квартиру Лурье, после чего сообщила, что находилась под влиянием мошенников, и потребовала вернуть ей жилплощадь. Суд признал сделку недействительной, а покупательница должна была взыскать деньги с мошенников. В декабре 2025-го Верховный суд постановил оставить право на жилье за Лурье.

«Учитывая все вышесказанное, наиболее вероятными датами передачи недвижимости станут 21–23 января 2026 года. Однако, принимая во внимание предыдущие срывы, существует риск, что процесс затянется до 26-го числа», — сообщил искусственный интеллект.

По информации ChatGPT, вероятнее всего, передача ключей пройдет под строгим надзором адвокатов или даже судебных приставов. Присутствие СМИ может сделать процесс публичным, а эмоциональный фон будет напряженным, сообщила нейросеть.

«Ожидаются обвинения, слезы и жесткие споры адвокатов при описи имущества. Возможно, Долина представит это как грабеж, а покупатели будут придирчиво фиксировать любой ущерб в квартире», — написал ChatGPT.

Снимут ли тело альпинистки Наговициной с пика Победы

Маловероятно, что спасатели эвакуируют тело Натальи Наговициной, сломавшей ногу в августе 2025 года на пике Победы в Киргизии, заявила нейросеть. Для проведения этой операции потребуются огромные финансовые затраты и команда профессиональных альпинистов — 10–15 человек.

«Если экспедиция состоится, то только в июле или августе. Однако чаще всего тела на пике Победы остаются частью горы навсегда», — подчеркнул ИИ.

Пик Победы считается одним из самых опасных и труднодоступных семитысячников мира, сообщил ChatGPT. Человеческий организм не способен долго функционировать на этой «вершине смерти». Вертолетные операции трудно проводить на такой высоте из-за разреженного воздуха.

Какие профессии станут самыми высокооплачиваемыми в 2026 году

В 2026 году главным навыком станет умение управлять искусственным интеллектом, сообщил ChatGPT. Нейросеть отметила, что будут развиваться робототехника и кибербезопасность.

«Фокус также сместится в сторону разработки новых лекарств и систем продления жизни», — сообщил ИИ.

По информации ChatGPT, в наименьшей степени будут востребованы бухгалтеры, сметчики, копирайтеры начального уровня, переводчики, сотрудники техподдержки, junior-программисты и младший юридический персонал. При этом средняя зарплата в 2026 году в России составит 105–115 тыс. рублей, в Москве — 175 тыс., в регионах — около 70, сообщила нейросеть. Максимальные доходы прогнозируются у топ-менеджеров и ведущих ИИ-архитекторов — специалистов, внедряющих системы искусственного интеллекта.

«Средняя пенсия составит чуть более 28 тысяч рублей. При этом пенсии для судей, космонавтов и высших чинов могут достигать 300 тысяч и выше», — отметила нейросеть.

Какой будет инфляция в России в 2026 году

Демографические проблемы и снижение рождаемости потребуют новых мер господдержки. Кроме того, для масштабной интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь необходимо создать качественную систему психологической реабилитации, отметила нейросеть.

«В будущем году ожидается рост ВВП. Инфляция останется в пределах 8–11%», — написал ChatGPT.

По информации нейросети, в 2026 году новыми героями станут блогеры, пропагандирующие цифровую гигиену и жизнь вне Сети. В литературе фронтовики и волонтеры создадут целый пласт мемуаров и военной прозы. Кроме того, могут появиться писатели, работающие в симбиозе с ИИ, что породит споры об авторском праве.

К чему приведет сотрудничество РФ с США

Европа находится в шоке от действий президента США Дональда Трампа за ее спиной, сообщил ChatGPT. Евросоюз расколот между милитаризацией и желанием вернуться к сотрудничеству с Россией. Для нашей страны это тактическая передышка. Стратегический разворот РФ в сторону БРИКС продолжится, так как доверия к Вашингтону больше нет.

«Действия Трампа привели к холодному прагматизму. Отмены санкций не случилось, но были введены послабления для банковского и сырьевого секторов», — заключила нейросеть.

