Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 09:50

«Шанс был»: спасение Наговициной допустили при одном условии

Альпинистка Пекова: застрявшую на пике Победы Наговицину можно было спасти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россиянку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы в Киргизии, можно было спасти, заявила в интервью журналисту Надежде Стрелец на YouTube альпинистка Алина Пекова, которая покорила все 14 «восьмитысячников» мира за полтора года. По ее словам, чтобы выручить Наговицину из беды, требовался сильный альпинист, который был бы не против рискнуть жизнью.

Мне кажется, ей можно было помочь. Шанс был. Сами спасатели не отрицают этого. Но был конец сезона, в лагере находилось уже не так много людей, все были уставшие, — отметила Пекова.

Она выразила мнение, что в данном случае главной сложностью была не огромная высота, а плохо развитая инфраструктура Киргизии. Пекова предположила, что именно это в большой степени и тормозило операцию по спасению Наговициной. Случись такое на Эвересте, россиянку могли бы легко спасти, поскольку в Непале «все работает четко», резюмировала альпинистка.

Ранее группа из пяти альпинистов под руководством Андрея Васильева застряла на вершине горы Манаслу в Непале на высоте 8163 метра. Из-за сильного ветра и снегопада они уже несколько дней не могут спуститься. До прибытия спасателей группа вынуждена оставаться в палатке при экстремально низких температурах — минус 28 градусов.

альпинисты
Киргизия
Наталья Наговицина
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России с 1 ноября ФНС сможет взыскивать налоги без суда
В Калининграде закрыли кафе, в котором отравились 14 детей
Сын Плющенко победил в турнире без соперников
Жители московского ЖК неожиданно наткнулись на ночлежку для мигрантов
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России нашли способ дистанционно сжигать технику с секретными данными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.