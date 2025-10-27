«Шанс был»: спасение Наговициной допустили при одном условии

Россиянку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы в Киргизии, можно было спасти, заявила в интервью журналисту Надежде Стрелец на YouTube альпинистка Алина Пекова, которая покорила все 14 «восьмитысячников» мира за полтора года. По ее словам, чтобы выручить Наговицину из беды, требовался сильный альпинист, который был бы не против рискнуть жизнью.

Мне кажется, ей можно было помочь. Шанс был. Сами спасатели не отрицают этого. Но был конец сезона, в лагере находилось уже не так много людей, все были уставшие, — отметила Пекова.

Она выразила мнение, что в данном случае главной сложностью была не огромная высота, а плохо развитая инфраструктура Киргизии. Пекова предположила, что именно это в большой степени и тормозило операцию по спасению Наговициной. Случись такое на Эвересте, россиянку могли бы легко спасти, поскольку в Непале «все работает четко», резюмировала альпинистка.

