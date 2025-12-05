Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения

Выживший напарник погибшей на пике Победы в Кыргызстане российской альпинистки Натальи Наговицыной Роман Мокринский полностью восстановился после сильного обморожения, сообщает KP.RU. По данным Федерации альпинистов России, он уже вернулся к работе.

По словам председателя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинистов России Александра Яковенко, у Мокринского, который перенес серьезные повреждения тканей рук, пальцы полностью восстановились.

После эвакуации вертолётом Мокринский оказался в центре острой публичной дискуссии — его необоснованно упрекали в том, что он якобы бросил напарницу на склоне. Однако позже специалисты подчеркнули, что он был не гидом, а обычным участником группы. Когда у Натальи произошёл перелом ноги во время спуска, Роман оказал ей первую помощь, помог пройти несколько десятков метров до укрытия у скалы «Птица», оставил снаряжение и отправился вниз за подмогой. В тех условиях это был единственный возможный путь к спасению.

Как подчеркивает Яковенко, эмоциональные последствия трагедии для альпиниста, без сомнения, останутся с ним надолго. Спасательная операция проходила в крайне тяжелых условиях, и выживание Мокринского и другого участника группы, Гюнтера, специалисты до сих пор называют настоящим чудом.

Ранее стало известно, что операция по спасению застрявшей на пике Победы Наговициной завершена, новая съемка с беспилотника не выявила признаков жизни в ее палатке. Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов пояснил, что в истории этого пика не было ни одной успешной спасательной операции на высоте более семи тысяч метров.