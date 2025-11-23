«Страшно»: Пельш о смерти Наговициной на пике Победы

Люди вроде альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, живут другой логикой, заявил в беседе с изданием StarHit телеведущий Валдис Пельш. В ответ на критику погибшей спортсменки он подчеркнул, что обычным людям не понять любителей экстрима.

Это люди, которые сделали свой выбор. Они считают, что их жизнь наполнена смыслом и она такая, какая должна быть. В этой жизни есть смерть. Да, другое дело, что, конечно, это очень страшно — умирать на горе несколько дней со сломанной ногой, замерзая, — заявил Валдис Пельш.

Ранее стало известно, что операция по спасению застрявшей на пике Победы Наговициной завершена, новая съемка с беспилотника не выявила признаков жизни в ее палатке. Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов пояснил, что в истории этого пика не было ни одной успешной спасательной операции на высоте более семи тысяч метров.

Позже спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев заявил, что горные ветра могли унести прощальную записку альпинистки. По его словам, многие оставшиеся в горах спортсмены пишут предсмертные письма, если понимают, что их уже никто не спасет.