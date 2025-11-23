Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 19:12

«Страшно»: Пельш о смерти Наговициной на пике Победы

Пельш назвал страшной смерть Наговициной

Валдис Пельш Валдис Пельш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Люди вроде альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, живут другой логикой, заявил в беседе с изданием StarHit телеведущий Валдис Пельш. В ответ на критику погибшей спортсменки он подчеркнул, что обычным людям не понять любителей экстрима.

Это люди, которые сделали свой выбор. Они считают, что их жизнь наполнена смыслом и она такая, какая должна быть. В этой жизни есть смерть. Да, другое дело, что, конечно, это очень страшно — умирать на горе несколько дней со сломанной ногой, замерзая, — заявил Валдис Пельш.

Ранее стало известно, что операция по спасению застрявшей на пике Победы Наговициной завершена, новая съемка с беспилотника не выявила признаков жизни в ее палатке. Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов пояснил, что в истории этого пика не было ни одной успешной спасательной операции на высоте более семи тысяч метров.

Позже спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев заявил, что горные ветра могли унести прощальную записку альпинистки. По его словам, многие оставшиеся в горах спортсмены пишут предсмертные письма, если понимают, что их уже никто не спасет.

Валдис Пельш
Наталья Наговицина
смерти
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио раскрыл, что получили США от России в вопросе Украины
В «Центральном университете» произошло массовое отравление студентов
«Мы добились»: Рубио о доработке мирного плана в Женеве
Трамп усомнился в руководстве Украины с помощью кавычек
В Белгородской области женщина пострадала во время атаки дронов ВСУ
Сербия готовится к худшему сценарию на топливном рынке из-за санкций США
Хотела ВСУ «чаем напоить»: в Сети ответили стюардессе, угрожавшей танкисту
Российские шахматистки одержали победу в командном чемпионате мира
Звание «Ветеран труда» предложили присваивать одной категории граждан
«Вы провалились»: министр финансов США об антироссийских санкциях ЕС
Стало известно, насколько подорожал набор продуктов для новогоднего стола
Еще один миллиардер сбежал из Британии после реформы налогообложения
Предложившего помощь Зеленскому Олланда обвинили в срыве Минских соглашений
Быстрый салат с креветками: греческий стиль с новым акцентом
Трупы под Одессой, атака на Анапу, «Орешник» возмездия: что дальше
В ЕС предложили свой план урегулирования по Украине
Стало известно о прогрессе США и Украины по мирному плану в Женеве
В Подмосковье зафиксировали вспышку опасного заболевания
Женщина выпала из вагонетки на американских горках
Соратников Зеленского уличили в использовании российского App Store
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром
Общество

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.