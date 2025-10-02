Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:23

Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной

Спасатель Киселев: горные ветра могли унести прощальную записку Наговициной

Наталья Наговицына Наталья Наговицына Фото: Социальные сети

Горные ветра могли унести прощальную записку российской альпинистки Натальи Наговициной, заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. По его словам, которые приводит aif.ru, многие оставшиеся в горах спортсмены пишут предсмертные письма, если понимают, что их уже никто не спасет. Однако Наговицина могла спрятать свою записку в одежду, в таком случае она сохранится к моменту эвакуации, объяснил Киселев.

Письмо вполне может быть. Другой вопрос, где оно будет лежать. Если Наталья осталась в палатке, то горные ветра просто унесут эту записку из палатки, — отметил он.

Последняя съемка с беспилотника не выявила признаков жизни в палатке Наговициной. Все спасательные операции прекращены. Полученные видеоматериалы осмотра были переданы сыну альпинистки.

Ранее стало известно, что туристическая фирма «Ак-Сай Трэвел», организовавшая восхождение Наговициной, убрала со своего сайта информацию о турах на пик Победы в Киргизии. При этом на сайте компании остались программы по восхождению на пики Ленина и Хан-Тенгри. Альпинистка ждала помощи на высоте 7200 метров, но так ее и не дождалась.

