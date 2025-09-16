Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 13:27

Турфирма удалила с сайта один маршрут после гибели Наговициной

С сайта организовавшей тур Наговициной компании удалили информацию о пике Победы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турфирма «Ак-Сай Трэвел», организовавшая восхождение альпинистки Натальи Наговициной, убрала со своего сайта информацию о турах на пик Победы в Киргизии, сообщает perm.aif.ru. При этом на сайте компании остались программы по восхождению на пики Ленина и Хан-Тенгри.

Пик Ленина и Хан-Тенгри можно покорить с опытным гидом, а на пик Победы фирма предоставляла только трансфер и проживание в базовом лагере, уточняет издание. Цены на туры начинались от $180 (около 15 тысяч рублей).

Одна из групп, в составе которой была Наговицина, начала подъем 5 августа. Однако 12 августа, уже на вершине, женщина упала и получила травму ноги. Она осталась ждать помощи на высоте 7200 метров, но спасатели так и не смогли до нее добраться.

Ранее стало известно, что операция по спасению застрявшей на пике Победы Наговициной завершена, новая съемка с беспилотника не выявила признаков жизни в ее палатке. Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов пояснил, что в истории этого пика не было ни одной успешной спасательной операции на высоте более семи тысяч метров.

