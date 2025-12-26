В Германии младенца Христа показали в необычном образе Пастор в немецком Штутгарте показал младенца Христа в виде мужчины в слизи

В немецком Штутгарте во время Рождественской службы в католической церкви Святой Марии новорожденного Иисуса изобразил взрослый человек, закутанный в рисовую бумагу и обернутый плотной слизистой оболочкой, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию немецкого «Первого канала». Перформанс провел священник Томас Штайгер с помощницей.

Инсталляция, созданная молодой художницей специально для мессы, транслировалась по телевидению. Участник, изображавший Христа, лежал на соломе, едва шевелясь и тяжело дыша под красноватым светом. По его словам, перформанс должен был показать «правду жизни» и напомнить, что Бог приходит в человеческую, уязвимую плоть.

Человек здесь укутан, потому что он нежен и уязвим, и мы хотим сохранить его достоинство и интимность, — сказал священник Штайгер.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ не стали сниматься в пропагандистском ролике на католическое Рождество, поскольку считают себя православными. Украинским подразделениям по воспитательной части было отдано распоряжение подготовить отчет по проведению празднования сочельника, который должен был показать «высокий духовный настрой» бойцов и положительное отношение к нововведенной дате.