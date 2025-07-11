Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 16:51

Выступления звезд и перфомансы проведут на синей дорожке VK Fest в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На синей дорожке VK Fest в Москве 19 и 20 июля организуют выступления артистов, а также музыкальные перфомансы. Эксклюзивная трансляция шоу-программы пройдет в официальном сообществе VK Fest.

Синяя дорожка VK Fest приобретает новое значение: теперь это не просто место встречи артистов и прессы, а часть большого шоу с участием зрителей. Впервые в истории она будет открыта для гостей московского феста, чтобы каждый почувствовал себя частью праздника, — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Для гостей фестиваля выступят Любовь Успенская, Николай Расторгуев, «Тима ищет свет», «Город 312», Шура, Катя Лель, Лариса Долина и не только. Программу проведут Ксения Собчак, Прохор Шаляпин, Алексей Жидковский и другие.

Зрителей ждут не только концерт, но и встречи с популярными медийными персонами, а также модные презентации от знаменитостей, они создадут эффектные образы специально для фестиваля.

Ранее на Синей сцене VK Fest в Санкт-Петербурге выступили 135 артистов, среди которых были Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, «Три дня дождя», Хаски, Клава Кока и другие. «Несекретным» гостем фестиваля стал Егор Крид, которого не объявляли до выхода к зрителям. Всего крупнейший open air страны собрал 70 тысяч зрителей.

фестивали
перфомансы
выступления
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как сэкономить в отпуске: практичные советы для путешественников
«Так дела не делаются»: сенатор Чижов о 18-м пакете санкций ЕС
Нейропсихолог дал советы, как защитить себя от пассивной агрессии
Путин утвердил основы языковой политики России
Трамп приступил к масштабному разгону сотрудников Госдепа США
Петербурженка взыскала миллионы с УК из-за протекшей крыши
Снос памятника советским воинам довел молдаван до протеста
Россия выдала Латвии сбежавшего педофила
Гимнастам из РФ позволили повторно подавать заявки на нейтральный статус
Лондон и Париж заявили о вводе войск на Украину: чего хотят на самом деле
Актриса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством»
Белоруссия подготовила песню для международного конкурса «Интервидение»
В США рассказали, как поведет себя Путин в ответ на давление Трампа
Раскрыто, можно ли привлечь таксопарки к ответственности за завышение цен
Пробы воды на побережье Черного моря показали неожиданные результаты
Таксисты взвинтили цены: в Москве — 200%, в Петербурге — 120%: что дальше
Инвалид в российском регионе избивал битой ребенка ради шантажа
Раскрыто, куда делись соратники Маска в DOGE после его ухода с госслужбы
Двух кошек заживо замуровали в яме на юго-востоке Москвы
Минюст внес в реестр нежелательных организаций Йельский университет
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.