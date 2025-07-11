Выступления звезд и перфомансы проведут на синей дорожке VK Fest в Москве

Выступления звезд и перфомансы проведут на синей дорожке VK Fest в Москве

На синей дорожке VK Fest в Москве 19 и 20 июля организуют выступления артистов, а также музыкальные перфомансы. Эксклюзивная трансляция шоу-программы пройдет в официальном сообществе VK Fest.

Синяя дорожка VK Fest приобретает новое значение: теперь это не просто место встречи артистов и прессы, а часть большого шоу с участием зрителей. Впервые в истории она будет открыта для гостей московского феста, чтобы каждый почувствовал себя частью праздника, — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Для гостей фестиваля выступят Любовь Успенская, Николай Расторгуев, «Тима ищет свет», «Город 312», Шура, Катя Лель, Лариса Долина и не только. Программу проведут Ксения Собчак, Прохор Шаляпин, Алексей Жидковский и другие.

Зрителей ждут не только концерт, но и встречи с популярными медийными персонами, а также модные презентации от знаменитостей, они создадут эффектные образы специально для фестиваля.

Ранее на Синей сцене VK Fest в Санкт-Петербурге выступили 135 артистов, среди которых были Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, «Три дня дождя», Хаски, Клава Кока и другие. «Несекретным» гостем фестиваля стал Егор Крид, которого не объявляли до выхода к зрителям. Всего крупнейший open air страны собрал 70 тысяч зрителей.