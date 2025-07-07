На сцене VK Fest в Санкт-Петербурге выступили 135 артистов

На Синей сцене VK Fest в Санкт-Петербурге 5 и 6 июля выступили 135 артистов, среди которых Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, «Три дня дождя», Хаски, Клава Кока и другие. «Несекретным» гостем фестиваля стал Егор Крид, которого не объявляли до выхода к зрителям. Всего крупнейший open air страны собрал 70 тысяч зрителей.

За два дня выступили десятки артистов: и ZOLOTO, и ANNA ASTI, и Сергей Лазарев, и долгожданный «несекретный» гость. Впервые для VK Fest в Северной столице мы подготовили такой сюрприз и, судя по реакции, угадали с выбором артиста. Спасибо всем 70 тысячам классных людей, которые провели с нами эти выходные на фестивале! — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Кроме того, на сцене в зоне инфлюенсеров выступили Betsy, Юлия Годунова, Kamil & Aminka, Леон Кемстач и Аня Руднева. В специальных корнерах гости смогли взять автограф у Оксаны Самойловой, Джигана, Клавы Коки, Карины Кросс и других.

VK Fest объявил состав артистов, которые выступят на шоу «VK Мегамикс» в Москве 20 июля. На Синей сцене фестиваля свои хиты исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Нюша, группа «Винтаж» и другие известные артисты.