VK Fest объявил состав артистов для шоу «Мегамикс» в Москве

VK Fest объявил состав артистов, которые выступят на шоу «VK Мегамикс» в Москве 20 июля. На Синей сцене фестиваля свои хиты исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Нюша, группа «Винтаж» и другие известные артисты.

В этом году на шоу «VK Мегамикс» мы собрали плеяду поп-икон, песни которых актуальны вне времени. Мы обращаемся к классике — безусловным хитам, знакомым каждому поклоннику поп-музыки. К легендам в рамках шоу присоединятся и восходящие звезды, чьи треки не утихали последние годы, — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Зрителей ожидает уникальное сочетание легенд российской поп-музыки и ярких представителей новой волны. В программе также выступят Серега, «Непара», 5sta Family, Бьянка и другие. Кроме того, объявили о пополнении лайн-апа в Москве и Санкт-Петербурге: Ваня Дмитриенко выступит на Синей сцене в Москве, Антоха MC — на Белой, Андрей Катиков и Merab Amzoevi — на Фиолетовой.

Ранее стало известно, что в парке 300-летия в Санкт-Петербурге VK Fest объединит 5 и 6 июля на Синей сцене поп-звезд, инди-музыкантов и начинающих артистов. Помимо музыкального лайн-апа, гостей ждет общение с популярными инфлюенсерами, а также паблик-токи в «VK Лектории», в том числе с журналисткой Ксенией Собчак.