Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 18:07

VK Fest объявил состав артистов для шоу «Мегамикс» в Москве

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

VK Fest объявил состав артистов, которые выступят на шоу «VK Мегамикс» в Москве 20 июля. На Синей сцене фестиваля свои хиты исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Нюша, группа «Винтаж» и другие известные артисты.

В этом году на шоу «VK Мегамикс» мы собрали плеяду поп-икон, песни которых актуальны вне времени. Мы обращаемся к классике — безусловным хитам, знакомым каждому поклоннику поп-музыки. К легендам в рамках шоу присоединятся и восходящие звезды, чьи треки не утихали последние годы, — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Зрителей ожидает уникальное сочетание легенд российской поп-музыки и ярких представителей новой волны. В программе также выступят Серега, «Непара», 5sta Family, Бьянка и другие. Кроме того, объявили о пополнении лайн-апа в Москве и Санкт-Петербурге: Ваня Дмитриенко выступит на Синей сцене в Москве, Антоха MC — на Белой, Андрей Катиков и Merab Amzoevi — на Фиолетовой.

Ранее стало известно, что в парке 300-летия в Санкт-Петербурге VK Fest объединит 5 и 6 июля на Синей сцене поп-звезд, инди-музыкантов и начинающих артистов. Помимо музыкального лайн-апа, гостей ждет общение с популярными инфлюенсерами, а также паблик-токи в «VK Лектории», в том числе с журналисткой Ксенией Собчак.

VK Fest
артисты
Москва
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.