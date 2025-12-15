В МЧС уточнили данные о пропавших в Пермском крае туристах МЧС: пропавшие в Пермском крае туристы были хорошо экипированы и подготовлены

Группа туристов, пропавшая на горе Ослянка в Пермском крае, была хорошо подготовлена и экипирована, заявил заместитель начальника главного управления МЧС России Денис Говоров. По его словам, предполагается, что люди могут находиться у подножия горы. При этом всего в группу входили 15 человек, из которых вернулись только двое. Говоров выразил надежду, что альпинисты находятся в достаточно безопасных условиях, передает РИА Новости.

У нас 13 человек остались на маршруте, они хорошо экипированы, подготовлены, будем надеяться, что они находятся в достаточно безопасных условиях, просто спустились... ожидают помощи, — сказал представитель МЧС.

Туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку 13 декабря. Группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянка.

В понедельник, 15 декабря, к поискам пропавших в Пермском крае туристов приступили волонтеры. Кроме того, как рассказал координатор регионального отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев, для установки их местоположения задействован беспилотный летательный аппарат.