Волонтеры приступили к поискам 13 пропавших туристов в Пермском крае

Волонтеры приступают к поискам туристов, пропавших в Пермском крае у горы Ослянка, сообщили РИА Новости в пермском отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». 13 человек уже более суток не выходят на связь.

Первые группы уже на месте, поиски начнутся при свете дня, то есть вот-вот. Среди пропавших есть опытные туристы, – отметили в отряде.

Туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку 13 декабря. По сведениям журналистов, группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянка. С тех пор на турбазу вернулись лишь двое человек.

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту исчезновения туристической группы. Специалисты устанавливают точные причины, по которым пропавшие не вышли на связь и не вернулись на базу.

