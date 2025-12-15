На турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов МЧС России: на турбазу у горы Ослянка вернулись лишь двое из 15 туристов

Только двое из 15 членов туристической группы вернулись с маршрута к назначенному времени на турбазу в районе горы Ослянка, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. Там отметили, что местонахождение 13 человек до сих пор остается неизвестным.

Двое из группы вернулись на базу «Ослянка-хаус» 13 декабря в шесть часов вечера. До настоящего времени местонахождение 13 человек неизвестно, — указали в ведомстве.

Туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку 13 декабря. По сведениям журналистов, группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянка. Прокуратура Пермского края начала проверку по факту исчезновения туристической группы, устанавливаются точные причины, по которым пропавшие не вышли на связь и не вернулись на базу.

