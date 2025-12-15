Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 08:00

На турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов

МЧС России: на турбазу у горы Ослянка вернулись лишь двое из 15 туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Только двое из 15 членов туристической группы вернулись с маршрута к назначенному времени на турбазу в районе горы Ослянка, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. Там отметили, что местонахождение 13 человек до сих пор остается неизвестным.

Двое из группы вернулись на базу «Ослянка-хаус» 13 декабря в шесть часов вечера. До настоящего времени местонахождение 13 человек неизвестно, — указали в ведомстве.

Туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку 13 декабря. По сведениям журналистов, группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянка. Прокуратура Пермского края начала проверку по факту исчезновения туристической группы, устанавливаются точные причины, по которым пропавшие не вышли на связь и не вернулись на базу.

До этого уфолог и блогер Валентин Дегтерев заявил, что российский турист Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края вместе с супругой Ириной и пятилетней дочерью, хотел отправиться на перевал Дятлова. По его словам, мужчина искал некий артефакт, дарующий вечную жизнь.

ГУ МЧС
Пермский край
туристы
горы
