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29 июля 2025 в 15:14

В российском городе-курорте вспыхнул лесной пожар

В Геленджике загорелось Кабардинское участковое лесничество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кабардинское участковое лесничество в Геленджике охватил пожар, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, горят около девяти гектаров земли. В тушении пожара задействована авиация.

Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Геленджике, — сообщили в ведомстве.

В управлении министерства отметили, что с огнем борются 46 человек и 11 единиц техники. Здесь же работает вертолет Ми-8 МЧС России. Тушение затруднено в связи с труднодоступной гористой местностью и жарой, уточнили в ведомстве.

Ранее выяснилось, что в Забайкальском крае с начала 2025 года площадь сгоревших лесов превысила аналогичные значения за весь 2024-й. По разным оценкам, в прошлом году сгорело от 1,8 до 2 млн га леса. При этом 98% всех пожаров затронули шесть муниципальных образований.

В турецкой Адане самолет вылетел тушить лесной пожар и потерпел крушение. По данным местных СМИ, ЧП случилось над озером Сейхан-Дам, когда воздушное судно набирало воду. При этом оба пилота выжили, но попали в больницу.

Геленджик
Краснодарский край
пожары
ГУ МЧС
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