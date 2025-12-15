Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 01:26

Прокуратура Пермского края контролирует поиски пропавшей группы туристов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура Пермского края начала проверку по факту исчезновения туристической группы в горах, сообщили РИА Новости в ведомстве. В настоящее время устанавливаются точные причины, по которым пропавшие не вышли на связь и не вернулись на базу.

Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом незарегистрированной туристической группы на точку сбора, — сказано в сообщении.

Туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку 13 декабря. По сведениям журналистов, группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянка.

До этого уфолог и блогер Валентин Дегтерев заявил, что российский турист Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края вместе с супругой Ириной и пятилетней дочерью, хотел отправиться на перевал Дятлова. По его словам, мужчина искал некий артефакт, дарующий вечную жизнь.

Кроме того, россиянина Игоря Ярыша из Южно-Сахалинска, пропавшего на пять дней в аэропорту Бангкока, нашли. Волонтер Светлана Шерстобоева рассказала, что он потерял память. 59-летнего мужчину задержали в ресторане, поскольку он не заплатил за обед.

