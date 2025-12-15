Прокуратура Пермского края контролирует поиски пропавшей группы туристов

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту исчезновения туристической группы в горах, сообщили РИА Новости в ведомстве. В настоящее время устанавливаются точные причины, по которым пропавшие не вышли на связь и не вернулись на базу.

Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом незарегистрированной туристической группы на точку сбора, — сказано в сообщении.

Туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку 13 декабря. По сведениям журналистов, группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянка.

