Снегоход с людьми ушел под воду Снегоход с двумя пассажирами провалился под лед на Белоярском водохранилище

В Свердловской области два человека провалились под лед при катании на снегоходе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел на Белоярском водохранилище, где лед оказался недостаточно прочным для тяжелой техники.

Один человек спасен специалистами МЧС России, поиски еще одного человека продолжаются, — рассказали в ведомстве.

В главке подтвердили, что сообщение о ЧП поступило оперативным службам незамедлительно. В настоящее время поисково-спасательные работы на месте провала продолжаются: водолазы и спасатели ищут второго человека, находившегося на снегоходе. О его состоянии и местонахождении информации пока нет.

Ранее в СУ СК России по Чукотскому АО сообщали, что в результате провала снегохода под лед на Чукотке погиб ребенок. Под следствием — 28-летний местный житель, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый управлял снегоходом марки Yamaha без регистрации с прицепленными санями.

До этого два мальчика в возрасте семи и восьми лет утонули, провалившись под лед в селе Новая Усмань Воронежской области. По версии следствия, в момент трагедии дети находились без присмотра взрослых, самостоятельно выбраться из полыньи им не удалось.