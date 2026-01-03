Новый год — 2026
03 января 2026 в 18:53

Два маленьких мальчика попали в смертельную ловушку на замерзшей реке

В Воронежской области два мальчика провалились под лед и утонули

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два мальчика в возрасте семи и восьми лет утонули, провалившись под лед в селе Новая Усмань Воронежской области, заявили в пресс-службе СУСК России по региону. По версии следствия, в момент трагедии дети находились без присмотра взрослых, самостоятельно выбраться из полыньи им не удалось.

Два мальчика семи и восьми лет <...> зашли на частично покрытую льдом акваторию реки Усмань, <...> оба провалились под лед. Самостоятельно выбраться детям не удалось, — отметили в ведомстве.

Позднее тела мальчиков достали из воды сотрудники МЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти несовершеннолетних.

Ранее тела двух детей обнаружили в квартире на улице Карла Маркса в Усть-Илимске Иркутской области. Главным подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье об убийстве двух лиц, проходит их отец. Накануне между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности.

До этого в Казани задержали мужчину, который подозревается в убийстве собственной жены на глазах у ребенка. В ходе конфликта россиянин сначала избил супругу, а затем задушил. Рядом находился их четырехлетний сын, который также пострадал от рук отца.

