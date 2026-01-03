Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:12

Двух детей шести и восьми лет убили в Иркутской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тела двух детей обнаружили в квартире на улице Карла Маркса в Усть-Илимске Иркутской области, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. Главным подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье об убийстве двух лиц, проходит их отец.

По версии следствия, накануне между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности, после чего женщина уехала к своей матери. Позднее в квартире нашли восьмилетнего мальчика и шестилетнюю девочку с признаками насильственной смерти.

Правоохранительными органами устанавливаются причины и условия, а также причастность к произошедшему отца детей, скончавшегося в больнице от ножевого ранения, — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее жителя города Белово в Кемеровской области заподозрили в убийстве двух человек. Погибшие — 75-летняя женщина и ее 37-летний сын. Предполагается, что мужчина пошел на преступление на почве личной неприязни, его оперативно задержали.

До этого жительница Иркутска призналась, что убила своих детей трех и пяти лет. Это случилось в квартире дома по улице Баумана. В преступлении она раскаялась во время допроса. Женщину заключили под стражу до 28 февраля 2026 года, ей может грозить пожизненное лишение свободы.

дети
убийства
Иркутская область
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обстановка около президентского дворца в Каракасе попала на видео
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США
Названа возможная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Невестка певицы Валерии встретила Новый год в обертке из-под подарка
Страшная авария унесла жизни мужчины и ребенка под Челябинском
КПРФ высказала свое отношение к ударам США по Венесуэле
На Украине принудительно эвакуируют 3 тыс. детей
Два россиянина погибли после рокового разворота на машине
Под Петербургом задержали утопившего людей капитана без прав
У Долиной отменился крупный концерт
Два маленьких мальчика попали в смертельную ловушку на замерзшей реке
Дмитриев рассказал, чем богата Венесуэла
Лисий бум в Подмосковье привел к печальным последствиям для местных зайцев
Еще одного фигуранта в деле экс-замначальника управления МО арестовали
В 2025 году 83 российских велогонщика получили нейтральный статус
«Мы позволим»: Трамп распорядился нефтью из Венесуэлы после захвата Мадуро
Кержаков раскрыл, что его разочаровало в 2025 году
Россия призвала США освободить Мадуро
Полиция нашла тела мужчины и двух женщин, отравившихся наркотиками
Поклонники удивились помятому виду Галкина
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.