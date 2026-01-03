Двух детей шести и восьми лет убили в Иркутской области

Двух детей шести и восьми лет убили в Иркутской области

Тела двух детей обнаружили в квартире на улице Карла Маркса в Усть-Илимске Иркутской области, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. Главным подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье об убийстве двух лиц, проходит их отец.

По версии следствия, накануне между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности, после чего женщина уехала к своей матери. Позднее в квартире нашли восьмилетнего мальчика и шестилетнюю девочку с признаками насильственной смерти.

Правоохранительными органами устанавливаются причины и условия, а также причастность к произошедшему отца детей, скончавшегося в больнице от ножевого ранения, — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее жителя города Белово в Кемеровской области заподозрили в убийстве двух человек. Погибшие — 75-летняя женщина и ее 37-летний сын. Предполагается, что мужчина пошел на преступление на почве личной неприязни, его оперативно задержали.

До этого жительница Иркутска призналась, что убила своих детей трех и пяти лет. Это случилось в квартире дома по улице Баумана. В преступлении она раскаялась во время допроса. Женщину заключили под стражу до 28 февраля 2026 года, ей может грозить пожизненное лишение свободы.